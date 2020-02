Pabllo Vittar assume namoro com compositor que apoiou Bolsonaro

Pabllo Vittar está namorando o compositor Victor Weber, que participou da composição da a música 'Corpo Sensual'. A cantora publicou um vídeo trocando carinhos com o rapaz.

Há algum tempo já circulavam os rumores de affair entre os dois e Victor se envolveu em uma polêmica com os fãs da cantora, que descobriram que ele curtia fotos de Jair Bolsonaro, além de uma foto de Victor com o filtro de apoio a ele durante as eleições de 2018. Para os fãs, a situação entra diretamente em choque com o posicionamento de Pabllo, que fez campanha "Ele Não", contra Bolsonaro, e por tudo o que a drag queen representa no movimento LGBTQ+.