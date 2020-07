Oscar divulga primeiras seleções para indicação a melhor filme

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou as primeiras produções selecionadas para concorrer a categoria de melhor filme na 93ª edição do Oscar, que foi adiada para o dia 25 de abril de 2021.

Os indicados estão divididos entre Netflix, Universal e Bleecker Street. Paramount, Warner, Disney e Sony ainda não enviaram seus filmes para o Oscar.

A Academia informou em comunicado que irá adicionar os filmes em sua plataforma conforme forem enviados pelas distribuidoras. Também disse que retirou as produções do Oscar deste ano e deixou apenas os novos indicados em exibição até a próxima edição do evento.

"Nos próximos oito meses, adicionaremos filmes à medida que forem enviados à Academia por seus respectivos distribuidores, permitindo que você assista continuamente aos melhores filmes, performances e realizações que nossa indústria tem a oferecer. Os filmes do 92º Oscar não estão mais disponíveis na plataforma. Novas inscrições estarão disponíveis para transmissão através das preliminares e indicações ao Oscar, no próximo ano. Somente os filmes indicados permanecerão na Sala de Exibição da Academia até que o Oscar seja realizado em 25 de abril de 2021."

As primeiras nove escolhas são:

"A Assistente", de Kitty Green;

"Crip Camp", de Nicole Newnham e James Lebrecht;

"Destacamento Blood", de Spike Lee;

"Você Nem Imagina", de Alice Wu;

"Lost Girl": Os Crimes de Long Island, de Liz Garbus;

"Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman;

"Military Wives", de Peter Cattaneo;

"Trolls 2", de Walt Dohrn.