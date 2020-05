Ordem de Silvio Santos de tirar SBT Brasil do ar tem motivação política, diz colunista

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

No sábado (23) Silvio Santos chocou a equipe que estava de plantão produzindo o "SBT Brasil", ao substituí-lo às pressas pela reprise do "Triturando". É a primeira vez que o principal telejornal do SBT deixa de ir ao ar, desde que estreou em 2005.



Segundo Maurício Stycer, do Uol, quatro funcionários da emissora afirmaram à sua coluna que a motivação seria política. O dono do SBT teria ouvido reclamações de que a edição do SBT Brasil da sexta-feira desagradou o governo federal. Isso porque o jornal falou sobre o assunto do dia, a divulgação do vídeo da reunião ministerial do 22 de abril, para apurar suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF do Rio.



Segundo Stycer, no início da tarde do sábado, Silvio Santos teria ordenado que o telejornal não voltasse a tratar do assunto, falando apenas da agenda do dia do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem com a repercussão dos acontecimentos foi cancelada.

Já no meio da tarde, a equipe de jornalismo foi surpreendida, sem receber nenhuma explicação, com a ordem de substituição do telejornal por uma reprise do programa de fofocas. Sem acreditar que de fato o jornal não iria ao ar, os funcionários continuaram trabalhando, até serem dispensados por volta das 19h30.

O telespectador também não recebeu nenhum avisou ou explicação sobre o motivo do telejornal ter sido retirado do ar pela primeira vez em 15 anos.