'Nunca senti tanta emoção', diz Claudia Leitte ao estrear bloco no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na manhã deste domingo (9) a estreia de Claudia Leitte nos blocos de rua do Rio de Janeiro. Uma multidão seguiu o Carnaval Square pelas ruas do centro da Cidade Maravilhosa, ao som de grandes sucessos da cantora, que contou ainda com a participação de MC Rebecca.Leitte subiu ao palco antes das 11h, fantasiada como a pin-up feminista que sempre aparece junto a frase "We can do it!". O trio começou sua apresentação após a bateria da escola de samba Beija-flor aquecer a multidão que esperava pela loira.No término do show, já no avião, Leitte falou sobre a alegria de cantar em um bloco de rua na capital carioca. "Nunca senti na vida tanta emoção quanto senti hoje, no Rio de Janeiro, aliás, acho que senti parecido, mas o sol ajudou a gravar no psicológico. Logo eu que fico dizendo para meus "kids" (crianças) controlarem o nervosismo. Conversa de técnico do The Voice (Globo)", brincou.Ainda falando sobre as emoções do dia, Leitte disse ter se sentido como se estivesse começando a carreira. "Estou feliz demais. Tive dor de barriga, parecia que tinha 16 anos era tanto nervoso, emoção. Obrigada, Rio de Janeiro, realizei meu sonho hoje. Deus lhes pague, ano que vem tem mais", prometeu a artista.