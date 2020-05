Novo livro de Elena Ferrante, 'A Vida Mentirosa dos Adultos' vai virar série

Interior do AM não quer covas, quer atenção para os que ainda não morreram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix vai adaptar o livro mais recente da escritora italiana Elena Ferrante em formato de série. "A Vida Mentirosa dos Adultos" ainda não tem data de estreia, mas ganhou um teaser destacando frases do livro, escritas e faladas em italiano, com as letras formando desenhos misteriosos na tela.

"A Vida Mentirosa dos Adultos" chegará às livrarias brasileiras ainda neste ano, e narra a história da adolescente Giovanna, que enfrenta a dissipação de suas certezas, o divórcio dos pais e uma pouco exultante iniciação amorosa.

Ao longo do livro, Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da jovem. Quando é comparada pelo pai a uma tia excluída da família, Giovanna entra em crise, no que será o estopim para um caminho de descobertas.

A obra é ambientada em Nápoles, mas desta vez em Rione Alto e no nobre bairro de Vomero, e não mais na periferia de Lila e Lenù, as protagonistas da célebre "tetralogia napolitana", que se transformou na série "A Amiga Genial", da HBO.