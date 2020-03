Nova música de Moacyr Luz e filme de Kleber Mendonça Filhos são destaques desta sexta de quarentena

Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do novo coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, há estreias cinematográficas que foram para o streaming, canais de TV com o sinal aberto, visitas virtuais a museus e espetáculos de dança e teatro filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta sexta (27).

Artes plásticas

MIS (Museu da Imagem e do Som) adiciona ao seu canal do YouTube depoimento do grafiteiro Otávio Fabro (Ota).

Música

Casa Natura Musical passa a realizar apresentações online em seu perfil no Instagram. A série, chamada Sala da Casa, terá shows de aproximadamente 20 minutos e será transmitida ao vivo durante este fim de semana, sempre às 19h. A cantora Josyara abre a programação com show nesta sexta, mesmo dia em que lança seu novo disco, "Estreite", em parceria com o músico Giovani Cidreira.

O sambista Moacyr Luz se apresentará em live nesta sexta a partir das 18h, cantando e contando as histórias por trás de suas composições, na sua página no Instagram, @moaluz. O músico carioca ainda apresentará uma nova musica, inspirada nos tempos de confinamento.

Teatro

Às 22h, em seu perfil no Instagram, Lara Córdulla faz a leitura do monólogo que Marcelo Várzea escreveu especialmente para ela. Apresentado em 2019, o trabalho rendeu a Lara uma indicação ao Prêmio APCA de Melhor Atriz. O texto metalinguístico apresenta uma atriz de 50 anos que, a fim de se afastar dos palcos, alterna verdade e mentira ao recontar sua trajetória a um grupo de jornalistas.

Literatura

O MIS (Museu da Imagem e do Som) adiciona ao seu canal do YouTube bate-papo sobre Hilda Hilst por ocasião da exposição Revelando Hilda Hilst.

O Grupo Companhia das Letras disponibilizou dez ebooks gratuitamente para os leitores nesse momento de isolamento. Os títulos estarão disponíveis para download até o dia 06/4 nas plataformas Google Play, Amazon, Apple Books e Kobo. São eles:

"O jardim secreto", de Frances Hodgson Burnett

"Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente", de Luisa Geisler

"Memórias Póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis

"Nada me Faltará", de Loureço Mutarelli

"A Noite da Espera", de Milton Hatoum

"Reinações de Narizinho", de Monteiro Lobato

"Vamos Dar a Volta ao Mundo", de Marina Klink

"Verissimas", de Luis Fernando Verissimo

"Viagem ao Centro da Terra", de Júlio Verne

"O Vilarejo", de Raphael Montes

Cinema

O cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor do premiado "Bacurau", disponibilizou no Vimeo seu primeiro longa, "Crítico", lançado em 2008. O filme é resultado de entrevistas feitas com críticos de cinema e outros cineastas feitas por Mendonça Filho ao longo de nove anos.