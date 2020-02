Noite de Carnaval tem volta triunfal de Paolla Oliveira e Marquezine na pipoca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)- A primeira noite de desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio, neste domingo (23), foi de Paolla Oliveira, 37. A atriz voltou a cruzar a Marquês de Sapucaí como rainha de bateria depois de dez anos e causou com sua fantasia de Cleópatra na Grande Rio. Muito emocionada com a energia da escola, ela chorou na concentração e na dispersão.Mais cedo, a Vivi Guedes de "A Dona do Pedaço" (Globo), passou pelos camarotes acompanhada do suposto namorado, o coach Douglas Maluf, que não quis comentar o relacionamento. "Para que vou explicar o que já está explicado. Vocês estão vendo", tentou despistar ele.Outra rainha que brilhou foi Lívia Andrade, 36, que estreou no Carnaval carioca à frente dos ritmistas da Paraíso do Tuiuti. A apresentadora do SBT representava a guardiã das profundezas das águas e chegou a ter problemas com a fantasia. O suporte do costeiro que ela usava se desprendeu, mas o problema foi contornado.Já Gracyanne Barbosa, 36, apareceu mais vestida que de costume como rainha de bateria da União da Ilha. Ela estava com um macacão prata cheio de pedras (mais de R$ 500 mil) segundo contou.Nos camarotes, o principal destaque foi a presença da cantora Anitta, 26. Antes de se apresentar no Nosso Camarote, ela foi fotografada pela primeira vez ao lado de seu suposto novo namorado, Gabriel David. Os dois ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento.Enquanto isso, o ex dela, Pedro Scooby, foi visto aos beijos com Cintia Dicker após rumores de que os dois haviam terminado o relacionamento. "Estamos bem. Brigas acontecem. Nós voltamos. Tudo certo", disse ele. O surfista, inclusive, tinha planos de assistir ao show de Anitta no camarote: "A admiro como artista".Em Salvador, Bruna Marquezine, 24, continua causando. A atriz desceu do camarote Expresso 2222, para seguir parte do percurso do Navio Pirata, trio da banda Baiana System, e caiu no samba no meio da pipoca. A quem tentava entrevistá-la no meio da folia, respondia: "Agora? Você tá brincando!".