Noel Gallagher lança inédita do Oasis 'Don't Stop''

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Oasis lançou em seu canal no YouTube uma música inédita, "Don't Stop...".

Noel Gallagher anunciou a música em suas redes sociais na manhã desta quarta (29).

"Assim como o resto do mundo, tenho time tempo de sobra infinito ultimamente", escreveu Gallagher no Twitter. "Como que oir destino, acabei encontrando uma demo antiga que eu pensava estar perdida para sempre."

A letra foi escrita durante o confinamento, diz: "Dias preguiçosos e raios de sol vão me guiar./ De volta para casa, onde eu pertenço./ Se Deus me der graça, ele me encontrará um espaço./ E espero estar cantando essa música."

Noel Gallagher anunciou em 2009 que deixaria o Oasis, após uma série de disputas com seu irmão e membro do grupo, Liam Gallagher.

Liam publicou em seu perfil no Twitter mensagens em que pede ao seu irmão Noel a reunião dos ex-membros do Oasis para um show da banda, que aconteceria após o fim da pandemia do coronavírus. O britânico fez os tuítes nesta quarta-feira (19).

"Escute seriamente, muitas pessoas pensam que eu sou um idiota e sou um idiota bonito, mas depois que tudo isso passar, precisamos recuperar o Oasis para um show de caridade. Vamos lá, Noel, depois nós podemos seguir com as nossas ótimas carreiras solo", escreveu Gallagher.

Noel e Liam Gallagher têm uma extensa lista de brigas, sobretudo durante o período em que trabalharam juntos no Oasis.