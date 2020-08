Foto: Reprodução/Instagram

O filho do apresentador Gugu, João Augusto Liberato, usou as redes sociais para celebrar o 'dia dos pais', que foi comemorado neste domingo (09). Ele publicou algumas fotos antigas com o pai, no Instagram.

“Feliz dia dos pais, meu pai amado”, escreveu ele, em um dos cliques. Gugu faleceu em novembro do ano passado.

Foto: Reprodução/Instagram