Neymar já perdeu 3kg com treinos em sua mansão durante a quarentena, diz jornal francês

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar Jr, 28, está aproveitando o período de quarentena para focar a saúde, segundo noticiou o jornal francês Le Parisien nesta terça-feira (2).

O craque do Paris Saint-Germain está recluso em sua mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, e já perdeu 3kg durante o período de isolamento devido à pandemia do novo coronavírus. O noticiário francês ressaltou que os luxos da residência do atleta é um dos motivos que o fizeram emagrecer.

Com cerca de 6,2 mil m², a mansão do brasileiro possuí academia, duas piscinas, quadra de tênis, jacuzzi, e até mesmo um Spa. "Desta forma, o brasileiro conseguiu perder os 3kg a mais que tinha desde o início da temporada", reportou o jornal francês.

Também nesta terça-feira, o nome do craque estava em alta por outro motivo. Neymar usou seu perfil no Instagram para publicar uma imagem toda preta, com a legenda "Black Lives Matter" ("vidas negras importam", em inglês).

A morte brutal em praça pública de George Floyd, um homem negro norte-americano, no último 25 de maio em Minneapolis, provocou protestos em ao menos 70 cidades dos EUA. Ele foi morto por "asfixia mecânica", causada pelo policial Derek Chauvin, que se ajoelhou em seu pescoço e permaneceu por cerca de sete minutos.

O posicionamento aconteceu após ele ter sido cobrado nas redes sociais, tanto por internautas quanto pelo influenciador digital Felipe Neto, para falar sobre o racismo.

A publicação faz parte de uma ação que internautas criaram nas últimas horas, como forma de protesto aos casos de racismo nos Estados Unidos, Brasil e em todo o mundo. Celebridades como Ludmilla, Gabi Martins, Rafael Zulu, Leo Santana e Thiaguinho comentaram na publicação do jogador, em apoio.