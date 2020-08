Neymar 'investe' em tiktoker novinha e divide opiniões de seguidores

Seguidores da tiktoker Vivi ficaram atentos com uma movimentação diferente nas redes sociais da jovem. Neymar Jr. passou a trocar curtidas e comentários no Instagram da garota, levantando suspeitas de uma possível paquera.

Vivi, que teve algumas fotos curtidas pelo jogador, se mostrou recíproca na interação e deixou o comentário de um coração em sua foto mais recente. O atacante respondeu com outro emoji de coração.

Com a repercussão nas redes sociais, alguns internautas comemoraram a possibilidade de um affair, mas outros ficaram confusos: "Gente, na minha cabeça a Vivi ainda tem 16 anos", comentou uma internauta no perfil Gossip do Dia. "Ele é meio tiozão pra idade dela", comentou outro. "A menina é um bebê", comentou outra, "A menina é um bebê", "Ela não é criança?", "É muito nada a ver", "Gente ela não é menor de idade?", foram alguns dos comentários.

Apesar da maioria achar que Vivi é menor de idade, a jovem tem 19 anos, ou seja, 9 a menos que Neymar - que atualmente está com 28.