Neymar entra em torneio de pôquer com R$ 125 e fatura R$ 14 mil de premiação

Neymar mostrou que também tem habilidade com as cartas, além do futebol, e venceu um torneio de pôquer ganhando R$ 14 mil como prêmio.

O jogador do PSG entrou na competição com apenas R$ 125 e venceu os 758 adversários. A competição foi online.

Neymar costuma participar de torneios de pôquer online com frequência e já chegou a fazer aparições em torneios ao vivo como uma etapa do BSOP (Brazilian Series of Poker), o Circuito Brasileiro, realizada em São Paulo.