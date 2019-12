Neymar e Medina são flagrados empolgadíssimos em festa na Barra Grande

Amigos inseparáveis, Neymar e Medina estão aproveitando casa segundo antes da virada do ano, em Barra Grande, na Bahia.

No vídeo divulgado no perfil 'Gossip do Dia’, animados o surfista aparece saltitando enquanto puxa o jogador pela mão. Enquanto são seguidos por duas loiras.

Neymar e os amigos estão em uma mansão de luxo e nas festas que ocorrem no local, o jogador do Paris Saint-Germain proibiu o uso de celulares, segundo informou o jornalista Leo Dias.

Além das festas na mansão, Neymar e Medica curtiram e cantaram no show de Thiaguinho.