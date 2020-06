Neymar é massacrado na internet ao postar ‘look do dia’ em meio a protesto contra racismo

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Não foi só Felipe Neto que criticou Neymar por não se posicionar contra o racismo. Após o post do youtuber, vários internautas massacraram o jogador por postar foto do look do dia enquanto outros famosos se solidarizaram com a morte de George Floyd, negro assassinado por um policial branco nos EUA.

Mbappé, que joga com Neymar no PSG, publicou no Twitter: “#JusticeForGeorge”. No mesmo dia, Neymar que é o brasileiro mais seguido do Instagram, postou foto de um ensaio vestido de rosa com a legenda: “Pink”.

Muitos lembraram quando Neymar levantou campanha na internet por Felipe Prior no BBB20, mas não se posicionou sobre assuntos importantes seja no Brasil ou internacional.