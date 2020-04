Neymar doa fortuna para combate ao coronavírus e 'esconde' informação

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Neymar Jr. pretende doar uma "pequena quantia" de sua fortuna para ajudar no combate ao coronavírus no Brasil.

Segundo o programa Fofocalizando, do SBT, o jogador que voltou à sua terra natal enquanto os treinos do PSG estão parados, irá aproximadamente R$ 5 milhões, em parte para a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e outra para o fundo de solidariedade liderado por Luciano Huck, amigo pessoal do atleta.

O Fofocalizando informou, ainda, que Neymar não queria divulgar o tipo de ação, que vazou da mesma forma. "Nunca divulgamos sobre ações que são feitas pelo atleta", informou sua assessoria.

Vale lembrar que só o salário de Neymar é de cerca de R$ 20 milhões por mês, no PSG. Ele fatura também com publicidade.

Luciano Huck usou as redes sociais para anunciar a arrecadação de fundos que será destinada às comunidades carentes do Rio de Janeiro. Amigos como Thiaguinho, Gabriel Medina, o jogador Bruninho, o ator Rafael Zulu, são outras personalidades que fazem parte da campanha.