Neymar comemora título da Copa da França ao som de Anitta e Ludmilla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após marcar um gol na final que deu o título da Copa França ao Paris Saint-German nesta sexta-feira (24), Neymar acordou neste sábado (25) ainda em ritmo de comemoração. Primeiro postou em seu Stories, no Instagram um boomerang com a legenda "lembrei que ganhei mais um título".

Mais tarde compartilhou um vídeo cantando e dançando ao som da "Amor Difícil", do álbum Numalice, de Ludmilla, com a legenda "vibe de campeão". O craque também comemorou a vitória no TikTok, com um vídeo segurando a taça do título ao som da canção "Desce Pro Play", de Anitta em parceria com MC Zaac e Tyga.

Com mais de 20 títulos acumulados na carreira, Neymar parece estar em uma boa fase em sua vida pessoal também. Recentemente, o Ministério Público de São Paulo rejeitou inquérito contra o jogador por suposto comentário homofóbico, feitos contra o então namorado de sua mãe, Tiago Ramos, 23.

O pedido de apuração e abertura de inquérito tinha sido feito pelo ativista Agripino Magalhães, após o vazamento de áudios em que o jogador conversa com dois amigos e usa o termo "viadinho" para falar sobre o modelo. Um dos amigos ainda fala: "Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele".