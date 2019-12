Netinho de Paulo Betti e Eliane Giardini, morto em julho, aparece em 'Amor de Mãe'

Neto dos atores Eliane Giardini e Paulo Betti, o pequeno Antonio, que morreu em julho com 1 ano de idade, foi homenageado na novela "Amor de Mãe".

No final de cada capítulo, a trama mostra montagens de pessoas da vida real, todos os dias.

O ator anunciou a aparição do neto e lamentou a morte: "São fatos que acontecem, passamos por isso nos últimos dez meses, nossa família viveu a tentativa de recuperação do Antônio e depois a perda do Antônio. Foi um momento muito difícil, mas faz parte da vida. Tratamos com muito carinho de todo o processo", disse.