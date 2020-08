Netinho de Paula é flagrado batendo boca em aeroporto

O cantor Netinho de Paula foi flagrado batendo boca com um homem em um aeroporto na noite dessa sexta-feira (7).

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, Netinho aparece alterado enquanto chama o homem de “desonesto”.

Ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, Netinho explicou o ocorrido. “Não tolero comentários racistas. Ao sair do avião, ouvi o comentário: ‘Graças a Deus chegamos em terra de gente’. Eu conheço a pessoa que já havia feito comentários do tipo antes, e aí fui repreender aquela e outras atitudes. Ele não gostou, e eu muito menos. Mas ele ouviu tudo que tinha que ouvir, está resolvido”, disse.