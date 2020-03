Nego do Borel visita bairro carioca devastado pela chuva e presta solidariedade a famílias

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Nego do Borel resolveu ir até Realengo (zona oeste do Rio) na tarde desta segunda-feira (2) para prestar a sua solidariedade às famílias que perderam seus bens na enxurrada do Rio de Janeiro do último final de semana.

O bairro ficou devastado com ruas cheias de lama e destruição. O cantor resolveu sair de casa e ir prestar apoio e levar um pouco de carinho aos moradores da região.

"Eu estava em casa de madrugada, sem conseguir dormir e comecei a receber algumas imagens sobre os efeitos da chuva em Realengo. Aquilo me deixou muito triste e tocado. Senti no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Estou ajudando aqui como cidadão. E peço do fundo do meu coração a todos os meus amigos e as empresas próximas, ou até mais distantes, que tenham condições para juntar forças com a gente. Se cada um puder fazer um pouco que seja, já estará ajudando muito", disse.

Nas redes sociais, ele publicou fotos com alguns moradores e fez mais apelos. "Que possamos educar as futuras gerações para que não cometam os nossos erros. Creio que a educação e a formação de nossas crianças e jovens é o único caminho possível para uma mudança verdadeira do nosso tão amado Brasil. Eu quero muito usar o crescimento profissional e o sucesso que Deus me deu para incentivar as futuras gerações no caminho correto", publicou.