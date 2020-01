Nego do Borel é contratado para cantar em festa de 15 anos, mas não aparece

Nego do Borel foi a atração escolhida para um aniversário de 15 anos, mas não apareceu, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘o Dia’. O evento ocorreu em novembro do ano passado.

Segundo informações da mãe da aniversário repassadas à colunista, o contato com o artista foi feito 3 meses antes e pagaram a metade do cachê pedido, em torno de R$ 60 mil.

Ainda de acordo com a publicação, a mãe da menina também teria tido, também, prejuízos com as exigências extravagantes do cantor.

Em um comunicado a equipe do artista lamentou o ocorrido e informou que no mesmo dia da festa o funkeiro teve um outro show. Mas que iria diretamente para o aniversário porém houve problemas com o voo.

"Nego do Borel lamenta o ocorrido e tem plena consciência do dano causado, principalmente por saber da importância que a data tem, mas já se colocou à disposição da família para resolver da melhor forma possível”, informou a assessoria a coluna.