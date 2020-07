Naya Rivera salvou filho antes de desaparecer no lago, afirma polícia

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

A polícia encontrou o corpo da atriz Naya Rivera nesta segunda-feira (13), e trabalha com a hipótese de que ela teria ajudado seu filho de 4 anos, Josey, a subir ao barco antes de desaparecer no lago. Ela ficou conhecida ao viver a personagem Santana Lopez, na série juvenil "Glee".

"Sabemos ao conversar com o filho dela que ele e Naya nadaram no lago juntos em algum momento de sua jornada. Foi durante esse tempo que seu filho descreveu ser ajudado a subir ao barco por Naya, que o empurrou até o convés por trás", disse um policial do Condado de Ventura a um jornal local, segundo o Sistema Globo. Aos policiais, o filho de Nayara teria dito que "olhou para trás e a viu desaparecer sob a superfície da água."

Naya Rivera estava desaparecida desde a última quarta-feira (08) quando saiu para fazer um passeio de barco com o filho. A criança foi encontrada horas depois sozinha na embarcação.