Nasce Zyan, filho de Bruno Gagliasso e Gio Ewbank

Nasceu na noite desta quinta-feira (09), o filho dos atores Bruno Gagliasso e Gio Ewbank, no Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Globo, Gio deu à luz, em um parto normal, ao pequeno Zyan com 2,9 quilos e 48 cm. O casal já são pais de Titi, de 7 anos, e Bless, de 6.

A notícia do nascimento foi divulgada pelo ator Hélio De La Peña durante uma live. Ele assumiu o perfil de Bruno no Instagram durante o dia e aproveitou para contar a novidade aos seguidores.

"Êêêêê seja bem vindo Zyan! Receba o carinho de @lapena e @palomadoss. Durante nossa live pós lives, recebemos a notícia maravilhosa do nascimento de Zyan. Parabéns, @gioewbank @brunogagliasso", escreveu ele.