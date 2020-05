Nasce o primeiro filho de Sorocaba e Biah Rodrigues; Veja fotos

Quando o inimigo é o presidente

Nasceu neste domingo (17) o primeiro filho do sertanejo Sorocaba e Biah Rodrigues. De acordo com o UOL, Theo nasceu de parto normal, foi registrado com 47 centímetros e 2.800 quilogramas.

"Hoje pude viver a maior experiência da minha vida, a chegada do meu filho, vindo de um parto lindo e natural. Bia Rodrigues, você foi incrível meu amor, que coragem! Foi mágico, que Deus te abençoe meu filho", escreveu o cantor em sua rede social.

Biah também postou registro do nascimento de Theo e fez um agradecimento especial ao marido.

"Primeiramente quero agradecer a Deus pela força, hoje descobrir uma nova mulher em mim! E sem você eu não conseguiria. Obrigada, meu amor por não me deixar um só minutinho. Depois volto aqui pra contar tudo, estou aproveitando esse momento com eles dois", escreveu.