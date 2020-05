Nasce Nicolas, filho mais novo do cantor Tayrone

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu na tarde desta quinta-feira (14) o pequeno Nicolas, filho mais novo do cantor Tayrone com sua mulher, Ana Paula Dantas. "Ele é lindão", afirmou o músico orgulho em suas redes sociais. O casal já é pai de uma menina, Thallyse.

"Que bom que você chegou, meu filho. Eu estava tão ansioso te esperando. Contei os dias, horas, minutos e segundos pra te ver chegar, e agora não consigo acreditar. Não existem palavras, só sei que o que eu sinto é gigante!".

O músico ainda afirmou, em sua conta no Instagram, que o filho vai demorar um pouco pra conseguir entender tudo, "mas quero deixar registrado aqui, no dia da sua chegada, todo o amor imenso que está tomando conta de mim".

O músico e a mulher, que estão casados há 15 anos, anunciaram a gravidez no início do ano. Tayrone lançou no mês passado seu último DVD, "Raíz e Modão", gravado em Goiânia, com músicas inéditas e regravações.