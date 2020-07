Namorando há 1 semana, Zé Felipe e Virgínia Fonseca fazem tatuagem juntos

Wilson Lima e a teoria do nada

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo de 22 anos, parece ter feito uma "loucura de amor" com a namorada, a influencer Virgínia Fonseca, 21. Seguidores do casal perceberam que os pombinhos passaram a aparecer com o desenho da inicial um do outro na mão, em fotos e vídeos recentes.

Ela teria tatuado "Z" no dedo anelar direito, e um trevo de quatro folhas. Ele apareceu com o mesmo desenho, mas com um "V".

Os dois assumiram o namoro há cerca de uma semana. Em post recente, o herdeiro de Leonardo se empolgou ao se declarar para a namorada, mencionando até filhos: "Eu, vc e o cachorro! Os meninos deixa pra daqui [sic] uns anos.".

Zé Felipe já foi noivo da bailarina do Faustão, Isabella Arantes. O romance não terminou bem, com a ex acusando o cantor de traição.

Já Virgínia namorou o youtuber Rezende.