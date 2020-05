Namorado da mãe de Neymar volta para São Paulo e namoro segue sem exposição

Carlos Almeida é o Coringa

Após alguns dias na casa da mãe, no Nordeste, Tiago Ramos voltou para São Paulo para ficar pertinho da namorada, Nadine Santos, mãe de Neymar.

De acordo com o jornal “Extra”, o modelo está hospedado em um hotel e segue o romance com Nadine fora dos holofotes. O casal está apaixonado e pretende superar a exposição do início da relação.

Nadine ficou sabendo pela imprensa que o namorado é bissexual e foi bastante pressionada pela família, segundo a publicação. Os dois estavam juntos na mansão de Nadine, em São Paulo, quando o passado movimentado do modelo veio à tona.