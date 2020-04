Namorado da mãe de Neymar é alvo de chacota nas redes sociais: ‘já pediu benção?’

Wilson Lima, o governador do lockdown

Bastou Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, assumir o namoro com o ex-jogador Tiago Ramos, de 22 anos, para que o rapaz virasse motivo de chacota entre os internautas.

Basta dar uma olhada rápida no Instagram do rapaz para se deparar com diversos comentários como: ‘Neymar já pediu benção?’.

Até Neymar virou alvo de comentários maldosos ao parabenizar a mãe pelo namoro no Instagram no fim de semana.