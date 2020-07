Naldo Benny recupera Instagram e pede desculpas por fotos eróticas

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Naldo Benny recuperou o perfil no Instagram após ter sido hackeado na madrugada desta terça-feira (21) e se desculpou pelas fotos eróticas publicadas na conta pelo invasor.

“Bom, galera, graças a Deus posso vir aqui agora e deixar uma mensagem para vocês de pedido de desculpas. Tive minha conta de Instagram invadida por hacker e não conseguia falar com o meu produtor, que é quem cuida dessa área, eu não tenho acesso, até porque são muitas senhas e tal. Ele, por estar dormindo... conseguimos falar com ele depois de muita insistência mesmo, durante a madrugada. E era difícil contato até pela hora, agora são quatro e pouco da manhã. Mas conseguimos falar com meu produtor e aí está reestabelecida minha conta”, contou.

Naldo ainda contou que vai tomar providências jurídicas sobre o caso.