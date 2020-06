Naldo Benny critica humorista após deboche sobre amizade com Chris Brown: 'tenho provas'

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O cantor Naldo Benny não gostou de ter virado piada na internet depois de ter contado sobre seu encontro e amizade com o cantor norte-americano Chris Brown. A história viralizou e o humorista Yuri Marçal postou um vídeo em que teria debochado da versão do funkeiro. Naldo comentou na publicação de Yuri e criticou a postura do humorista.

"Tudo que eu conquistei foi honestamente, com esforço e mérito do meu trabalho. Não tenho necessidade nenhuma de fazer um vídeo contando mentiras...Eu tenho provas de tudo que eu falei no vídeo, eu não daria essa mancada, se é o que você acredita.”, afirmou o funkeiro. Em outro trecho, o cantor desabafa: "Eu sou o único homem negro brasileiro que chegou do outro lado do mundo, representando a nossa raça, o que deveria ser orgulho para muitos.”

Em resposta, Yuri Marçal escreveu um trecho da música de Naldo Benny "Amor de chocolate".