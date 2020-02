Muriel Quixaba anuncia que não será mais rainha de bateria da Colorado do Brás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muriel Quixaba, 35, anunciou na noite desta terça-feira (25) o seu desligamento como rainha de bateria da Colorado do Brás. A escola ficou em 12º lugar no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, a uma posição do rebaixamento -X-9 e Pérola Negra desceram para o Grupo de Acesso.A decisão foi divulgada por ela no Instagram. Segundo o comunicado, a filha de Muriel, Izabelly, 10, que desfilou ao lado da mãe, também deixa o posto de rainha mirim. Além disso, ela afirma que seu marido, Hinton Lucena, não é mais chefe de ala na agremiação.Duas semanas antes do desfile, Muriel sofreu um acidente doméstico e chegou a perder temporariamente o movimento das pernas. Ela conseguiu se recuperar e desfilou na madrugada de domingo (23)."Me disserem que eu nunca seria capaz...me disseram que sonho acabaria por aqui... Eu saio pela porta da frente com muita dignidade, com um caráter ímpar e amando cada vez mais o samba. Ao contrário de muitas palavras lançadas, mostrei o quanto sou capaz e serei... Aqui encerro esse ciclo!", escreveu ela.Na nota, Muriel agradeceu as amizades que conquistou na escola e disse ter certeza que a Colorado "continuará fazendo um lindo Carnaval". "Sei que a escola está cercada de profissionais qualificados e que amam a escola acima de tudo".