Motivo do fim de Stênio Garcia na Globo seria retaliação por ator ter largado a esposa em 1968

O fim do contrato fixo da TV Globo com Stênio Garcia após mais de 40 anos, não foi bem recebido pelo veterano. Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do O Dia, o ator disse que ficou sem chão ao ser dispensado. E revelou que os desentendimentos com o diretor Silvio de Abreu podem ter sido o motivo dele não ter sido escalado para nenhum trabalho desde 2013.

Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual o diretor não gostava dele, o ator confirmou que pode ter sido colocado "na geladeira" da emissora por esse motivo:

"Não sei por que ele não gostava de mim. Não gostava e talvez porque eu era baixinho (risos). Mas, acredito que tenha a ver com a Cleyde Yáconis (morta em 2013), que foi minha mulher e grande amiga do Silvio. Eu me apaixonei e perdi uma mulher maravilhosa. Ele [Silvio de Abreu] era muito amigo dela, viu o quanto a Cleyde sofreu e ficou com raiva de mim. Pode ser isso. Eu só sei que eu não tenho raiva de nada.", disse.

O veterano foi dispensado no início da pandemia, e desde então se sente perdido: "Eu fiquei sem chão. Nunca tive problemas com a emissora e considerava a Globo como a minha casa. Na verdade, ainda considero muito a emissora, onde trabalhei bastante. Eu saía de um trabalho e entrava no outro e isso quando não fazia dois ao mesmo tempo. Tenho muito amor, respeito e gratidão pela Globo.", disse.

Segundo ele, a decepção já vinha há tempos, já que há 7 anos não era chamado para nenhuma nova novela ou série: "Desde 2013, eu não era mais chamado para trabalhar", afirmou. "Eu era funcionário e eu estava sempre à disposição. Sinceramente, eu não sei por que não me chamaram durante sete anos".