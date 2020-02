Morre a soprano italiana Mirella Freni aos 84 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A soprano italiana Mirella Freni, 84, morreu neste domingo (9), em sua casa em Módena, na Itália, após uma doença degenerativa. A cantora completaria 85 anos no dia 27.Freni nasceu em 1935 em Módena e teve uma carreira de décadas. A soprano apareceu nas principais casas de ópera do mundo e era chamada de "a última prima donna". Luciano Pavarotti era seu amigo de infância.Em 1999, aos 64 anos, veio ao Brasil para se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Municipal dirigida por Stefano Ranzani. Durante sua visita, deu uma entrevista à Folha de S.Paulo em que dizia ter uma predisposição constante para fazer coisas novas.