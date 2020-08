Morre o ator Gésio Amadeu, aos 73 anos, vítima da Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Gésio Amadeu morreu na tarde desta quarta-feira (5), aos 73 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital Sancta Maggiore, na cidade de São Paulo, desde o começo de junho.

Mario Amadeu, filho do ator, confirmou a informação em suas redes sociais. "Meu pai acabou de falecer. Falência múltipla de órgãos. Por ora, somente essa informação. Assim que possível, postaremos mais. Obrigado."

Gésio construiu uma carreira sólida no entretenimento e não se limitou a televisão. O ator chegou a brilhar no teatro e também no cinema.

Seu primeiro trabalho na área foi na extinta TV Tupi, na novela "Beto Rockfeller". Ele teve passagens por Globo e SBT ainda. No canal de Silvio Santos, chamou a atenção na primeira edição de "Chiquititas" quando viveu o Chef Chico.

No teatro, o ator estrelou mais de 30 montagens, inclusive "Falecida e Boca de Ouro", de Nelson Rodrigues. Já no cinema, Gésio emprestou seu talento para filmes como A Moreninha".

Seu último trabalho na televisão foi ainda esse ano, em "Bugados", série do Gloob. Ele viveu Seu Andrade.

Em junho, Mario publicou em suas redes sociais informações sobre o estado de saúde do pai, ao confirmar que os dois tiveram covid-19.

"Meu pai, o ator Gesio Amadeu, no dia 24 de maio, foi a um primeiro hospital para realizar exames, pois estava com a pressão alta fazia dias. Como a pressão não abaixava, por determinação médica, ele foi internado. Ele ficou 8 dias na UTI e provavelmente lá ele contraiu covid. Foi na UTI deste primeiro hospital que meu pai teve febre a primeira vez", contou.