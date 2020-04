Morre Jimmy Webb, figura emblemática da cena punk de Nova York

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jimmy Webb, figura emblemática de Nova York, morreu nesta terça (14), aos 62 anos, segundo o New York Post. Ele era conhecido por trabalhar na loja Trash and Vaudeville, reduto da moda punk, no East Village. A causa da morte não foi revelada.

A loja funcionou de 1975 a 2016 e por lá passaram nomes como Iggy Pop e os integrantes dos Ramones.

A amiga Debbie Harry, vocalista do Blondie postou uma foto com Webb e escreveu: "Nós o amamos, Jimmy".

O cineasta Jim Jarmusch escreveu que Webb o descreveu como gentil, cool, criativo e positivo. "Cara, você vai fazer tanta falta. Te amo", escreveu.

Sebatian Bach, ex-vocalista do Skid Row, escreveu que "Jimmy Webb era um grande amigo meu. Todos os pares de bota de salto cubano que eu usei de 1987 a 2011 eram da Trash & Vaudeville. Descanse em paz, irmão, vamos sentir sua falta. Você veio do tempo do rock and roll real".