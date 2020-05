Morre Florian Schneider, fundador do Kraftwerk, aos 73 anos

Não ao lockdown em Manaus

Florian Schneider, um dos fundadores do Kraftwerk, morreu nesta quarta-feira (6) aos 73 anos. A causa da morte não foi revelada.

Schneider junto com Ralf Hutter foram os pioneiros da música eletrônica. Juntos fizeram sucesso com a banda Kraftwerk nos anos 70 com sucessos como "Autobahn" (1974), "Trans Europe Express" (1977) e "The Man Machine" (1978).

Florian deixou a banda em 2008.