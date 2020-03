Morre Daniel Azulay, criador da Turma do Lambe-Lambe, vítima de coronavírus

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Morreu nesta sexta-feira (27) aos 72 anos, o ilustrador, educador e apresentador Daniel Azulay, criador da "Turma do Lambe-Lambe", vítima de coronavírus.

O anúncio foi feito através de sua página oficial no Facebook, que informou que o artista lutava contra uma leucemia quando contraiu o vírus. "Com extremo pesar comunicamos que nosso querido Daniel Azulay faleceu hoje a tarde no Rio de Janeiro. Ele estava tratando uma leucemia e contraiu corona virus. Sua alegria continuará em todos nossos corações para sempre. Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento. Daniel, Te amamos!!!", escreveu.