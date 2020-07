Morre apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues com Covid-19

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

O apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues faleceu nesta terça-feira (28) por Covid-19. Ele teve complicações da doença e estava internado desde o fim de semana com trombose venosa cerebral e em coma induzido.

Rodrigo, que era apresentador com Troca de Passes, testou positivo para a Covid-19 há pouco mais de duas semanas.

O jornalista começou a carreira em 1995, na Rede Viva. Passou pela TV Cultura, SBT, Band, ESPN Brasil, TV Gazeta, Esporte Interativo e Rádio Globo.

Em 2019 foi contratado pela Globo onde aparecia no Globo Esporte e em diversos programas do SporTV e em agosto se tornou âncora do “Troca de Passes”.