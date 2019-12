Morre, aos 88 anos, Jerry Herman, compositor de 'A Gaiola das Loucas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (26), aos 88 anos, o compositor Jerry Herman, reconhecido por ter criado canções para musicais de grande sucesso na Broadway, entre eles "Alô, Dolly!" (1964) e "A Gaiola das Loucas" (1983), peças que também foram levadas ao cinema.A morte do músico foi confirmada por sua afilhada ao site The Hollywood Reporter. Ele teve complicações por causa de uma infecção pulmonar.As canções de Herman frequentemente davam voz a personagens cômicos. Ele tornou-se uma referência da cultura gay americana. Ele era vencedor de dois prêmios Tony e vivia em Miami.Depois da temporada na Broadway, "Alô, Dolly!" ganhou, em 1969, as telas dos cinemas em uma versão com Barbra Streisand.No Brasil, o musical, sobre uma alcoviteira em busca de um casamento para um homem rico, foi encenado por Bibi Ferreira, em 1965, e por Marília Pêra em 2013.