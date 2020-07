Morre aos 87 anos Martha Rocha, a primeira Miss Brasil

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (4), aos 87 anos, a baiana Martha Rocha, a primeira Miss Brasil. Nascida em Salvador, ela estava no Lar para Idosos Carol Caminha, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, quando teve insuficiência respiratória, seguida de infarto. A informação foi confirmada pela reportagem.

Martha Rocha consagrou a beleza como um caminho para oportunidades

"A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos, ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela", disse o filho dela, Álvaro Piano, ao site G1. "Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe, mas ela descansou."

“Fica na memória uma pessoa que, apesar da fama toda, ela era super simples, brincalhona, moleca", contou. "Adorava natureza, planta e os animais, amiga de todos. Viveu 12 anos em Volta Redonda perto do meu irmão. Saiu de lá porque a saúde dela começou a se deteriorar. Trouxe ela para Niterói há 6 anos.”

O corpo da Miss Brasil 1954 foi enterrado neste domingo (5) no Cemitério da Irmandade Santíssimo Sacramento. Martha foi casada com o banqueiro português Álvaro Piano, que morreu em um desastre aéreo, com quem teve dois filhos. Depois, casou-se com Ronaldo Xavier de Lima, com quem teve uma filha.

Maria Martha Hacker Rocha foi eleita Miss Brasil em junho de 1954, no primeiro ano de realização do concurso no país. O concurso foi realizado no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Cerca de um mês depois, ela participou do Miss Universo daquele ano, em que terminou em 2º lugar, atrás da americana Miriam Stevenson.

Na época, virou folclore (e até marchinha de Carnaval) a história de que Martha teria perdido o primeiro lugar por causa de "duas polegadas" (cerca de 5 cm) -ela tinha essa medida a mais de quadris que a rival. Em sua biografia, publicada em 1993, ela revelaria que essa história, disseminada pela revista "O Cruzeiro", não correspondia à verdade.

Depois do concurso, Martha chegou a participar de filmagens em Los Angeles com os atores americanos Jeff Chandler e Tony Curtis.

Os últimos anos de vida foram menos glamourosos. Ela teve problemas financeiros depois que o cunhado dela, Jorge Piano, faliu. No começo dos anos 2000, ela também lutou contra um câncer. Em março de 2019, a ex-Miss contou em uma rede social que estava morando em uma casa para idosos.

"Meus amigos, participo que estou morando numa pousada para idosos por questões financeiras", escreveu na época. "Não me sinto diminuída, humilhada por isso. Pelo contrário, pois minha dignidade segue sem mácula."

​"Se, em 1995, com a fuga de Jorge Piano com todo o meu dinheiro nem pensei em pedir ajuda, superei meus problemas com suporte de meus dois filhos, duas amigas e o meu trabalho honrado, vendendo os quadros pintados por mim, e ganhando cachê para divulgar o concurso Miss Brasil (sic). Para mim, meus amores, este assunto está encerrado. Ponto final."