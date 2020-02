Morre aos 79 anos Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira

Rui Chapéu, lenda da sinuca brasileira, morreu na madrugada deste sábado (29), em São Paulo, aos 79 anos, vítima de um infarto fulminante.

A notícia foi compartilhada pela família no perfil pessoal do Instagram do sinuquista.

Conhecido por suas participações no programa de Luciano do Valle na Rede Bandeirantes, o 'Show do Esporte', Rui foi contratado pela emissora em 1984 para desmistificar o estigma que muitos tinham sobre a sinuca ser uma prática para "desocupados".