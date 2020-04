Morre aos 16 anos, Logan Williams da série 'The Flash'

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

O ator Logan Williams, de 16 anos, morreu nesta quinta-feira (02). O ator viver o personagem na versão mais jovem de Barry Allen, da famosa série americana 'The Flash'. De acordo com o site “Hollywood Reporter”, a causa da morte não foi divulgada

Na internet, Marlyse William, mãe de Logan, lamentou profundamente não poder realizar funeral para se despedir do ator devido ao coronavírus. Já o ator Grant Gustin, que protagoniza a série e atua na versão mais velha de Allen, falou sobre a perda do colega de filmagens. “Eu fiquei tão impressionado não apenas pelo talento de Logan, mas por seu profissionalismo nas gravações. Meus pensamentos e orações vão para ele e sua família neste que tenho certeza ser um momento inimaginavelmente difícil para eles”, escreveu no Instagram.

Logan Williams fez participação em 8 episódios de 'The Flash', nos anos de 2014 e 2015. Além disso, o jovem também trabalhou na série 'Supernatural' e também em 'Quando chama o amor'.