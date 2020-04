Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, morre aos 72 anos

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Moraes Moreira, fundador dos Novos Baianos, morreu nesta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro, aos 72 anos. A morte foi confirmada pelo cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, que está repassando a informação a antigos companheiros de Moraes, como Pepeu Gomes e Baby do Brasil.

Ainda não há informações sobre a causa da morte.

O cantor, compositor e violonista iniciou a carreira ainda na adolescência, tocando sanfona em festas de São João em Itauçu, sua cidade natal. Em 1969, ao lado de Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, companheiros de pensão em Salvador, e de Baby Consuelo e Pepeu Gomes , fez sua estreia no Quinto Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record.

O primeiro disco do grupo, "Ferro na Boneca", saiu em 1970. É em 1972, no entanto, que o grupo estoura, com "Acabou Chorare". O álbum, que abriga no repertório a música de mesmo nome além de faixas marcantes como "Brasil Pandeiro" e "A Menina Dança", vendeu mais de 100 mil cópias e se tornou um clássico no cancioneiro brasileiro.

Moraes Moreira ficou no Novos Baianos até 1975, quando saiu em carreira solo, com a qual lançou dezenas de discos nas décadas seguintes, incluindo músicas conhecidas como "Pombo Correio". Ele também foi um dos primeiros cantores de trio elétrico no Carnaval da Bahia, no Trio Elétrico Dodô e Osmar.