Miss Bumbum diz que fatura R$ 1 milhão vendendo nudes

A miss bumbum Suzy Cortez contou que tem faturado alto vendendo nudes explícitos no canal que criou na plataforma OnlyFans.

Em entrevista ao jornal ‘Meia Hora’, Suzy contou que cobra em euro e fatura R$ 1 milhão por mês com o trabalho. “Cobro tudo em euro. Todas as minhas fotos são de nu explícito, faço sete ensaios por mês, mas eles gostam de uma coisa mais caseira também. A faixa etária do público é de 18 a 30 anos”, revelou.

Suzy disse ainda que bloqueou acesso dos brasileiros na plataforma e que apenas estrangeiros podem ver o conteúdo. “Lá fora as pessoas têm uma visão muito diferente da nudez, aqui no Brasil há muito preconceito. Além disso meu pai é pastor e não sabe que tiro fotos nua, então eu bloqueei o acesso de brasileiros no meu OnlyFans, meus seguidores são da Europa, Ásia e Estados Unidos”, contou.

Fluente em cinco línguas, a ex-miss bumbum disse ainda que conversa com os usuários da plataforma e atende aos desejos dos fãs.