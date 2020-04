Ministro da Saúde volta a aparecer em live sertaneja em noite de panelaço

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma aparição na live da cantora Marília Mendonça, na noite desta nesta quarta-feira (8).

"Nós como fãs, aqui no Ministério da Saúde, ficamos ainda mais fãs sabendo que você está fazendo [essa live] e não está aglomerando as pessoas", disse Mandetta. O vídeo foi retirado de uma entrevista coletiva realizado pelo ministro da tarde de quarta.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de novo panelaço durante pronunciamento sobre a crise do novo coronavírus na noite desta quarta-feira (8).

Este é o quinto discurso de Bolsonaro sobre a Covid-19, o quarto desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia do novo coronavírus.

Houve protestos em diversos bairros de São Paulo e também em outras capitais do país.

O ministro da Saúde participou da transmissão ao vivo da dupla sertaneja Jorge e Mateus, feita no YouTube na noite do último sábado (4).

Ele apareceu em um vídeo gravado, no qual afirma que "é importante que a música chegue, mas que a gente não se aglutine". Disse ainda que as pessoas precisam se proteger e que o sistema de saúde precisa se preparar, "para que no momento certo, a gente possa se abraçar".

A live de Jorge e Mateus chegou a ser vista simultaneamente por 3 milhões de usuários da rede.

Mais cedo, Mandetta também havia participado da transmissão do cantor Xand Avião, com a mesma mensagem.