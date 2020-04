Ministro da Saúde participa dos shows na internet de Xand Avião e Jorge Mateus

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Na noite deste sábado (4),o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, apareceu em um vídeo vinculado na live do cantor Xandy Avião e também da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

No vídeo, Mandetta elogiou os cantores que estão fazendo lives na internet para entreter o público durante quarentena.

"É importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. [...] O show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente tem que agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente se abraçar".