Meghan Markle e Harry são barrados em restaurante francês no Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eles pertencem à realeza britânica, mas não é em toda a parte do mundo que Harry, 35, e Meghan, 38, verão as portas sempre abertas. Em viagem ao Canadá, o casal decidiu visitar um restaurante charmoso em uma ilha de Vancouver chamado Deep Cove Chalet.O deslumbrante restaurante francês tem mesas ao ar livre e vista para as montanhas, segundo a revista Cosmopolitan. Mas a duquesa não conseguiu entrar no lugar com o marido, porque Welp, o proprietário do restaurante disse que não podia fazer uma reserva para eles.O local não estava lotado, mas o proprietário disse que não poderia garantir a segurança adequada para que eles pudessem curtir sua refeição sem problemas.A sócia do local, Bev Koffel, disse que seu marido foi quem recusou o pedido de reserva, mas esperava que ele pudesse mudar de ideia. "Vamos ver o que acontece", disse ela em entrevista ao Vancouver Sun. "Deixe que eles tenham paz e sossego para que tenhamos tanta sorte em tê-los por aqui. Desejo a eles toda a privacidade que puderem obter. Eles merecem."