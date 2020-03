De costas, MC Mirella rebola o bumbum até o chão e esquenta clima na web

O inimigo invisível

A funkeira MC Mirella elevou a temperatura ao publicar um vídeo no Instagram, neste sábado (21), em que ela exibe todo seu rebolado e exibe o seu talento para a dança rebolando bastante o bumbum. Fazendo quadradinho e requebrando até o chão, ela aparece de costas para a câmera, usando apenas um micro short e um sutiã preto.

Na legenda do vídeo, a artista escreveu: "Convoco toda tropa pra fazer o #icechallenge como preferirem, é só colocar a música de fundo do seu vídeo! vou fazer o que tua ex não faz".