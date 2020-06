MC Livinho é acusado de racismo por dançarina e se revolta: ‘Vacilão é o cara***’

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

MC Livinho foi acusado de racismo e assédio pela modelo e dançarina Raielli Leon, na noite desta terça-feira (02). O assunto gerou repercussão e o cantor se pronunciou na madrugada desta quarta-feira (03).

Revoltado, ele fez uma live e criticou a atitude da modelo. Ainda segundo ele, o processo que ela moveu contra ele já foi resolvido na Justiça.

"Vacilão é o caralho. Eu sou homem e arco com as minhas responsabilidades. Para meus fãs, está aí eu me retratando e pedindo para vocês terem compressão e entenderem o que aconteceu. Querem dar fama para a mina? Dá fama para a mina. Mas por que a mina não está levantando a bandeira do movimento dela, ela está jogando uma situação que já foi resolvida? Só me responde isso", disse inconformado.

Entenda o caso

Ray gravou um longo desabafo nas redes sociais sobre o assédio e racismo que teria sofrido do funkeiro há 3 anos atrás em uma gravação de clipe.

"Ele começou a fazer dancinhas obcenas, virado pro meu lado, pegando no saco, como se estivesse sarrando. E fiquei incomodada ali naquele momento. Nem falou comigo o clipe inteiro e do nada fazendo essas brincadeiras. Pra confirmar meu incômodo, ele tirou o celular do bolso dele, colocou no meu cabelo, puxou e falou: 'você roubou meu celular, cabelo!'. Eu já incomodada, tirei a mão dele. Quebrou o meu encanto pelo artista. Todo mundo que estava por perto riu. Maioria começou a rir. Satisfeito, porque ele queria chamar a atenção, deu certo pra ele. Ele repetiu mais duas vezes: pôs a mão no meu cabelo, falou que estava espetando, catou um anel, colocou no meu cabelo, falou que eu tinha roubado o anel dele. E eu inconformada, mandando ele parar", relatou em um dos trechos do desabado.