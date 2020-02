MC Bin Laden é criticado por objetificar corpo de mulheres em novo clipe

Dono do hit ‘Tá tranquilo, tá favorável..’, MC Bin Laden foi alvo de críticas ao compartilhar fotos de seu novo clipe, que será lançado no dia 13, em parceria com MC Pikachu.

Nas imagens, os funkeiros aparecem rodeados de mulheres de biquíni deitadas de bruços, exibindo os bumbuns. Porém o registro não agradou parte dos seguidores que o acusaram de objetificar mulheres.

Após polêmica, MC Bin Laden rebateu as críticas: "Normal o julgamento vir de um pensamento sem compreensão e apenas elevar a própria opinião e não saber compreender o foco, o trabalho e o resultado de alguém”, disse.