Mayra Cardi expõe prints após Arícia Silva negar ser amante de Arthur Aguiar

Mayra Cardi resolveu expor prints reveladores de Arthur Aguiar após a ex-Panicat Arícia Silva negar que tenha sido amante do ator.

Ao que tudo indica, Mayra flagrou o momento em que Arthur reservava um hotel para ele e Arícia Silva, a quem chama de "namorada". O aplicativo com o usuário do ator estaria logado no iPad da filha do casal.

No sábado, Arícia foi às redes sociais negar os rumores de que estava com Arthur Aguiar durante todo esse tempo.